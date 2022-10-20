Идрис, Айдан и Варис: Как еще в Казани называли своих новорожденных детей на прошлой неделе

С 10 по 16 октября в Казани официально было зарегистрировано рождение 383 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю – с 10 по 16 октября, в Казани официально было зарегистрировано рождение 383 детей. 196 из них – это мальчики, а 187 – девочки, сообщает ЗАГС города.

Там также составили традиционный рейтинг самых популярных и самых редких имен прошлой недели. Так, чаще всего родители называли своих новорожденных детей Арсланом, Матвеем, Амиром, Каримом, Василисой, Кирой, Варварой и Марией.

Рейтинг же самых редких имен недели выглядит следующим образом: Идрис, Айдан, Варис, Ольга, Таисия и Назипа.

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