В Казани иностранца будут судить за секс-насилие над 11-летней девочкой

Мужчина дожидается суда над ним, находясь под стражей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завершено расследование уголовного дела 20-летнего иностранного гражданина. Мужчину обвиняют по статье «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящий момент иностранец находится под стражей. Все материалы дела уже направлены на рассмотрения в суд, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, вечером 4 июля в Казани обвиняемый пошел следом за 11-летней девочкой, которая возвращалась домой. Проник за ней в подъезд, а затем в лифт. Девочка решила не ехать вверх вместе с незнакомым мужчиной и вышла. Иностранец и тут последовал за ней. Девочка подумала, что он никуда не едет, и снова зашла в лифт. Злоумышленник уже ворвался в кабину следом за ребенком, где и надругался над ним. После этого мужчина поспешил скрыться. Девочка же обо всем рассказала родителям. Взрослые тут же вызвали полицию. Подозреваемого в нападении на ребенка быстро задержали.

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