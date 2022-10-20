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Происшествия20 октября 2022 14:32

В Казани во время ремонта в частном доме произошел пожар, один человек погиб

Также есть один пострадавший
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Из горящего дома пожарные спасли двух человек, один из них скончался.

Из горящего дома пожарные спасли двух человек, один из них скончался.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 20 октября, в 15.26 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Казани. Загорелся частный кирпично-деревянный дом №1 на улице Строителей поселка Борисоглебское.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что внутри дома образовался очень плотный дым. Очаг возгорания находился в прихожей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Во время тушения во всем этом дыму пожарные нашли двух мужчин и спасли их при помощи маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом. Мужчин вывели на улицу и тут же передали в руки медиков «скорой помощи». К этому моменту огонь в доме удалось потушить.

В это время медики пытались реанимировать одного из спасенных – мужчина в возрасте примерно 60 лет. Однако, несмотря на все их усилия, он скончался. Второго спасенного – мужчина в возрасте до 40 лет, был госпитализирован.

По предварительным данным, пожар произошел во время проведения ремонтных работ в доме. Причина его возникновения устанавливается.

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