В Казани во время ремонта в частном доме произошел пожар, один человек погиб

Из горящего дома пожарные спасли двух человек, один из них скончался. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 20 октября, в 15.26 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Казани. Загорелся частный кирпично-деревянный дом №1 на улице Строителей поселка Борисоглебское.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что внутри дома образовался очень плотный дым. Очаг возгорания находился в прихожей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Во время тушения во всем этом дыму пожарные нашли двух мужчин и спасли их при помощи маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом. Мужчин вывели на улицу и тут же передали в руки медиков «скорой помощи». К этому моменту огонь в доме удалось потушить.

В это время медики пытались реанимировать одного из спасенных – мужчина в возрасте примерно 60 лет. Однако, несмотря на все их усилия, он скончался. Второго спасенного – мужчина в возрасте до 40 лет, был госпитализирован.

По предварительным данным, пожар произошел во время проведения ремонтных работ в доме. Причина его возникновения устанавливается.

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