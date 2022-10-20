Жителю Марий Эл грозит до 5 лет лишения свободы за обстрел лодки с рыбаками

Стрелявший попал в крышку мотора лодки и повредил снасти. Фото: Фото: УТ МВД России по ПФО

Двое жителей Нижегородской области вышли порыбачить на лодке в акваторию Волги как раз около границе с Марий Эл – напротив села Хмелевка Воротынского района.

Но вместо рыбы, на них словно как на приманку попал странный мужчина, он подплыл к ним на лодке и, угрожая ружьем, потребовал, чтобы мужчины сматывали удочки в прямом смысле этого слова.

Как потом написали в одном из интернет-сообществ сами рыбаки, мужчина наставил на них ружье и не успели они убрать спиннинги, как началась стрельба. Неадекват попал в колпак лодочного мотора и снасти. Рыбаки поспешили уплыть. Но мужчина устроил за ними погоню. На ходу снова открыл стрельбу и едва не попал в одного из рыбаков. В итоге мужчинам удалось уплыть подальше, никто из них не пострадал, сообщает КП-Нижний Новгород.

Инцидент произошел в конце сентября. При мониторинге интернета сотрудники полиции увидели пост о произошедшем и связались с его автором.

В итоге правоохранители нашли стрелявшего по рыбакам в лодке – 38-летнего жителя лдеревни Быковка Юринского района Марий Эл. Он не стал отпираться и признался, что стрелял из хулиганских побуждений. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», ружье забрали и отпустили под подписку о невыезде. Если вина мужчины будет полностью доказана в суде, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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