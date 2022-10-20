Владимир Путин наградил орденом Почета гендиректора «Бахетле» Муслиму Латыпову

Латыпова удостоилась награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Фото: prav.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан. Так, среди них оказалась и представительница Татарстана – гендиректор «Бахетле» Муслима Латыпова. Она была удостоена ордена Почета.

В указе прописано, что Латыпова получила награду за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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