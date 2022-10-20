Нижегородская область планирует запустить в Казань суда на подводных крыльях

Такие суда будут использовать для обеспечения межрегионального сообщения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Нижегородской области в Казань планируют запустить суда на подводных крыльях "Метеор". Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

По его словам, такие суда будут использовать для обеспечения межрегионального сообщения - до Костромы и до Казани. Их приобретение планируется в 2023-2024 годах по схеме льготного лизинга. Средства на 2023 год уже предусмотрены. Частота рейсов и количество остановок будет известно во время эксплуатации, а также загруженности судов.

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