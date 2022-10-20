Из-за введения режима базовой готовности в Татарстане создали региональный оперативный штаб

Штабом руководить будет глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatar.ru

В связи с распоряжением президента России Владимира Путина в Татарстане был введен режим базовой готовности. Поэтому в краткие сроки глава республики Рустам Минниханов для лучшей координации действий на местности подписал указ о создании регионального оперативного штаба.

Руководить им будет он лично. Также в состав данного штаба вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров, и главы региональных министерств и ведомств.

Так, чем будет заниматься только что созданный оперативный штаб? Согласно указу Рустама Минниханова, в список его задач, в частности, входит проведение мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного, а также техногенного характера; принятие мер для удовлетворения нужд Вооруженных сил России и нужд населения; усиление охраны общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Кроме того, в указе сказано, что все решения регионального оперативного штаба обязательны для исполнения органами исполнительной власти Татарстана, органами местного самоуправления муниципалитетов, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории республики.

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