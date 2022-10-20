В Казани певец Элвин Грей встретился с мобилизованными в учебном центре

По словам бойцов, было неожиданно приятно увидеть земляка Радика, более известного как Элвин Грей. Фото: скриншот

В Казани татаро-башкирский певец Элвин Грей навестил мобилизованных в учебном центре. Соответствующие кадры выложил в социальные сети один из военнослужащих.

По словам бойца, было неожиданно приятно увидеть земляка Радика, более известного как Элвин Грей. Не обошлось без песен и совместной фотосессии.

Напомним, не так давно в Казанском танковом училище перед мобилизованными выступила певица Анита Цой. Она не только исполнила свои песни, но и рассказала об истории их создания.

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