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Общество20 октября 2022 15:00

В Казани певец Элвин Грей встретился с мобилизованными в учебном центре

Не обошлось без песен и совместной фотосессии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам бойцов, было неожиданно приятно увидеть земляка Радика, более известного как Элвин Грей.

По словам бойцов, было неожиданно приятно увидеть земляка Радика, более известного как Элвин Грей.

Фото: скриншот

В Казани татаро-башкирский певец Элвин Грей навестил мобилизованных в учебном центре. Соответствующие кадры выложил в социальные сети один из военнослужащих.

По словам бойца, было неожиданно приятно увидеть земляка Радика, более известного как Элвин Грей. Не обошлось без песен и совместной фотосессии.

Напомним, не так давно в Казанском танковом училище перед мобилизованными выступила певица Анита Цой. Она не только исполнила свои песни, но и рассказала об истории их создания.

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