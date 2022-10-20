Гидрометцентр Татарстана предупредил о заморозках в октябре до -7 градусов

Зато дождей татарстанцы не увидят до конца этой недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 21 октября, на территории республики каких-либо существенных осадков не ожидается. Из-за влияния барического гребня погода будет иметь спокойный характер, правда ночью и утром возможен туман. В то же время северо-западные воздушные потоки принесут в регион холод, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, ночью прогнозируются заморозки до -3 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +7 градусов.

Что же касается предстоящих выходных, то 22 и 23 октября в Татарстане сохранится антициклональная погода. Существенных осадков в связи с этим не предвидится. Ночью температура воздуха понизится – от 0 до -7 градусов. Днем ожидается от +1 до +7 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республику вернуться дожди. Это произойдет на фоне прохождения через регион атмосферных фронтов северного циклона. Днем температура воздуха будет в пределах от +2 до +7 градусов.

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