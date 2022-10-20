Мобилизованных татарстанцев освободят от уплаты транспортного налога

Льгота распространяется на уплату налога за период 2021 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане мобилизованных граждан освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был принят 20 октября на заседании Госсовета республики. Данный документ разработан в целях государственной поддержки военнослужащих.

- Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения транспортным налогом транспортных средств, зарегистрированных на мобилизованных граждан, за налоговый период 2021 года, - сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

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