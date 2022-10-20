Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 12:53

Мобилизованных татарстанцев освободят от уплаты транспортного налога

Соответствующий законопроект был принят на заседании Госсовета республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Льгота распространяется на уплату налога за период 2021 года.

Льгота распространяется на уплату налога за период 2021 года.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане мобилизованных граждан освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был принят 20 октября на заседании Госсовета республики. Данный документ разработан в целях государственной поддержки военнослужащих.

- Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения транспортным налогом транспортных средств, зарегистрированных на мобилизованных граждан, за налоговый период 2021 года, - сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Татарстана решили ввести дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

В Татарстане введут новые меры поддержки детей, пенсионеров и инвалидов из семей мобилизованных (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram