Казанский авиазавод получил контракт на четыре гражданских Ту-214

Перед заводом стоит задача выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Казанский авиазавод подписал контракт на выпуск четырех самолетов Ту-214 с республиканским заказчиком. Об этом 20 октября в своем ежегодном послании Госсовету республики сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, перед заводом в целом стоит задача выйти на выпуск 20 воздушных судов данной модели в год. Также он отметил, что "Казанский вертолетный завод" в будущем планирует завершить программу импортзамещения по вертолетам "Ансат".

Кроме того, республика будет стремиться сохранить темпы производства по всем моделям. Так, планируется в год выпускать не менее 100 вертолетов.

Напомним, казанский авиазавод должен собрать 40 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" до 2030 года. Первые шесть из них передадут компании уже в 2024 году.

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