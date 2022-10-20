В Татарстане с начала 2022 года выявили 23 организации с признаками нелегальной деятельности

Благодаря предупредительному списку Банка России можно узнать о компаниях, которые занимаются нелегальной деятельностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за девять месяцев 2022 года было выявлено 23 организации с признаками нелегальной деятельности. Из них 20 "черных кредиторов", две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. Соответствующие данные предоставлены в предупредительном списке Банка России.

Этот список публикуется с июня 2021 года. В данное время в нем находятся более семи тысяч компаний, 60 из которых действуют в Татарстане. Информация там обновляется ежедневно.

Отметим, "черные кредиторы" - это лица, которые предлагают деньги в долг без справок и поручителей. Однако риск остаться без имущества очень высок, так как они могут использовать противоправные методы взыскания долга.

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