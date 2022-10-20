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Общество20 октября 2022 11:28

В Казани в ЖК "Изумрудный" экологи взяли пробы воды после жалоб местных жителей

Они сообщили о сливе нечистот предположительно с канализационного коллектора
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В ходе обследования специалистами был зафиксирован сброс сточной воды на рельеф местности. Фото: eco.tatarstan.ru

В ходе обследования специалистами был зафиксирован сброс сточной воды на рельеф местности. Фото: eco.tatarstan.ru

В столице республики экологи взяли пробы воды в ЖК "Изумрудный" после жалоб местных жителей. Они сообщили о сливе нечистот на почву предположительно с канализационного коллектора.

В ходе обследования специалистами был зафиксирован сброс сточной воды на рельеф местности. Они отобрали пробы воды и загрязненной почвы. После их направили на исследование в лабораторию.

- После результатов анализа будет принято решение о дальнейшем принятии мер административного реагирования, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

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