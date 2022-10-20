Избрать Эльнара Гиниятуллина на должность судьи рекомендовала квалификационная коллегия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане избрали нового мирового судью по Елабужскому району. Им стал Эльнар Гиниятуллин. Его кандидатуру 20 октября рассмотрели на 36-м заседании Госсовета республики.

Избрать его на данную должность рекомендовала квалификационная коллегия. У депутатов не было вопросов к новому судье и все единогласно проголосовали "за". Отметим, Гиниятуллина назначили на новую должность без ограничения срока полномочий.

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