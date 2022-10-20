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Общество20 октября 2022 11:02

В Татарстане избрали нового мирового судью по Елабужскому району.

Им стал Эльнар Гиниятуллин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Избрать Эльнара Гиниятуллина на должность судьи рекомендовала квалификационная коллегия.

Избрать Эльнара Гиниятуллина на должность судьи рекомендовала квалификационная коллегия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане избрали нового мирового судью по Елабужскому району. Им стал Эльнар Гиниятуллин. Его кандидатуру 20 октября рассмотрели на 36-м заседании Госсовета республики.

Избрать его на данную должность рекомендовала квалификационная коллегия. У депутатов не было вопросов к новому судье и все единогласно проголосовали "за". Отметим, Гиниятуллина назначили на новую должность без ограничения срока полномочий.

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