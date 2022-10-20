В Казани ограничение движения по Аметьевской магистрали продлили до 1 августа 2023 года

В связи с этим останется перекрыта дорога на участке от дома №16 корпуса 1 до дома №2 Аметьевской магистрали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице республики продлили ограничение движения транспорта на Аметьевской магистрали до 1 августа 2023 года. Это связано с продолжением строительства транспортной развязки на будущем Вознесенском тракте, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

В связи с этим останется перекрыта дорога на участке от дома №16 корпуса 1 до дома №2 Аметьевской магистрали. Объехать данный участок водители могут через улицу Даурскую и Танковое кольцо. А жители ЖК "Садовое кольцо" могут воспользоваться местным проездом вдоль Аметьевской магистрали.

Напомним, ранее ограничение движения по Аметьевской магистрали в Казани продлевали до 30 сентября, а изначально предполагалось, что работы там закончат к 15 мая.

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