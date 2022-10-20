В Кировском районе Казани снесут многоквартирный дом, который признали аварийным

Собственники помещений в течение шести месяцев должны обеспечить снос дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице республики снесут многоквартирный дом, расположенный в Кировском районе.Речь идет о двухэтажном доме №36 на улице Полевой. В нем находится 16 квартир. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно документу, этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением эксперта. Собственники помещений в течение шести месяцев должны обеспечить его снос. При невыполнении требования управление жилищной политики Исполкома Казани до 1 января 2026 года должно будет организовать отселение жильцов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram