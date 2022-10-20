В Казани снимают вывеску IKEA с фасада торгового центра "Мега"

2022 год для IKEA стал сложным из-за инфляции и сворачивания деятельности в стране. Фото: скриншот

В Казани начали снимать вывеску шведской сети магазинов IKEA с фасада торгового центра "Мега". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Мне жаль, с удовольствием там гуляли, оставляли детей в детской комнате, затем вместе ели фрикадельки, - оставила комментарий под постом одна из жительниц города.

Отметим, магазин IKEA открылся в Казани в 2004 году. Это был первый проект компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее компания IKEA приняла решение об увольнении около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Это связано с тем, что 2022 год для них стал сложным из-за инфляции и сворачивания деятельности в стране. Также в связи с уходом из России компания не собирается инвестировать в строительство второй ветки казанского метро. Она обещала миллиард рублей за то, чтобы новая станция была возведена не около жилых домов, а чуть ли не около входа в ее магазин.

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