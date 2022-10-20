В Набережные Челны поставят две тысячи новых мусорных контейнеров

В новых контейнерах имеется крышка, благодаря которой предотвращается распространение неприятного запаха. Фото: nabchelny.ru

В Набережные Челны поставят более двух тысяч евроконтейнеров для многоквартирных домов. Устаревшие и пришедшие в негодность емкости будут заменены на новые, сообщает администрация города.

Новые контейнеры больше по объему, не подвержены коррозии и оснащены колесами для быстрой и комфортной погрузки. Также имеется крышка, благодаря которой предотвращается распространение неприятного запаха и разноса мусора ветром.

Отметим, старые мусорные баки часто являлись причиной жалоб местных жителей. Они не только портят вид во дворах, но и становятся источником антисанитарии. Современные контейнеры помогут решить эти проблемы.

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