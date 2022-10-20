В Татарстане в 2022 году на нацпроекты направили 18,5 миллиарда рублей

Помимо этого, было одобрено дополнительное финансирование благодаря успешной реализации программ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в 2022 году на реализацию национальных проектов направили более 18,5 миллиарда рублей. Работы в республике идут по восьми направлениям, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектурных и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.

Так, например, по нацпроекту "Демография" реализуется два направления. Это "Спорт - норма жизни" и "Содействие занятости". А по проекту "Экология" работа идет по направлениям "Оздоровление Волги" и "Чистая страна".

Помимо озвученной министром суммы, было одобрено дополнительное финансирование благодаря успешной реализации программ. В связи с этим подписано соответствующее соглашение и подготовлена проектно-сметная документация по проектам.

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