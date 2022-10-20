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Общество20 октября 2022 7:01

В Татарстане в 2022 году на нацпроекты направили 18,5 миллиарда рублей

В рамках их реализации работы идут по восьми направлениям
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Помимо этого, было одобрено дополнительное финансирование благодаря успешной реализации программ.

Помимо этого, было одобрено дополнительное финансирование благодаря успешной реализации программ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в 2022 году на реализацию национальных проектов направили более 18,5 миллиарда рублей. Работы в республике идут по восьми направлениям, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектурных и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.

Так, например, по нацпроекту "Демография" реализуется два направления. Это "Спорт - норма жизни" и "Содействие занятости". А по проекту "Экология" работа идет по направлениям "Оздоровление Волги" и "Чистая страна".

Помимо озвученной министром суммы, было одобрено дополнительное финансирование благодаря успешной реализации программ. В связи с этим подписано соответствующее соглашение и подготовлена проектно-сметная документация по проектам.

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