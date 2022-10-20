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Общество20 октября 2022 6:22

В Госсовете Татарстана создали законопроект о ликвидации конституционного суда республики

Это необходимо сделать в соответствии с федеральным законодательством
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данные суды должны прекратить свое существование в регионах страны с 1 января 2023 года.

Данные суды должны прекратить свое существование в регионах страны с 1 января 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Госсовета Татарстана создали законопроект о ликвидации конституционного суда республики до 31 декабря этого года. Упразднить структуру придется в соответствии с федеральным законодательством.

При этом все судьи из нее будут отправлены в отставку с сохранением социальных гарантий. Так, им предлагается ежемесячное денежное содержание – 80% от зарплаты без вычета налогов, причем до конца жизни, или пенсия на общих основаниях. При этом все расходы по выплатам лягут на бюджет Татарстана.

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