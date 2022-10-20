В Казани "Ак Барс" в овертайме обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Игроки "Ак Барса" прервали серию из шести поражений подряд. Фото: ak-bars.ru

В Казани 19 октября "Ак Барс" в овертайме обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

Первый период прошел без голов. Во втором периоде счет открыл магнитогорский нападающий Брендан Лайпсик. После защитник "Ак Барса" Никита Евсеев сравнял результаты на табло. На 52-й минуте казанский центральный нападающий Александр Бурмистров вывел команду вперед. Однако через несколько минут нападающий "Металлурга" Николай Голдобин забил шайбу в ворота "барсов". В овертайме победу "Ак Барсу" принес гол защитника Кристиана Хенкеля.

- С победой нас долгожданной, надеюсь, будем продолжать в том же духе, - сказал после матча главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок.

Отметим, казанцы прервали серию из шести поражений подряд. С 22 очками в 19 матчах они занимают пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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