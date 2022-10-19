В Казани в озере Большое Чуйково нашли утопленника, личность которого еще предстоит установить

Тело передали сотрудникам полиции. Фото: МЧС Татарстана

19 октября в 15.15 в экстренные службы поступила информация от очевидцев о том, что в Казани на поверхности воды Большое Чуйково лежит тело мужчины, сообщили в МЧС Татарстана.

- Спасатели ЗПСО №2 нашли погибшего в верхней одежде в пяти метрах от берега. Они достали его из воды и доставили на сушу, - отметили в ведомстве.

Тело было передано сотрудникам полиции. Личность мужчины устанавливается.

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