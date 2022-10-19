Жителя Казани будут судить за похищение жены и попытку ее убить

Мужчина дожидается суда, находясь под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в похищении человека и покушении на убийство, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою причастность к совершению преступления фигурант дела признал, но только частично. Сейчас он находится под стражей. Все материалы по нему уже направлены на рассмотрение в суд, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, мужчина довольно долго ревновал свою 42-летнюю супругу, причем, несмотря на то, что уже не жил с ней вместе. В течение нескольких месяцев он следил за ней. Так, утром 12 апреля злоумышленник подкараулил свою жену, когда она выходила из подъезда одного из домов на улице Павлюхина.

Он схватил женщину и насильно усадил е в свой автомобиль и заблокировал в нем все двери. Женщина стала сопротивляться и тогда мужчина несколько раз ударил ее деревянным бруском по голове. Потерпевшая притихла. Супруг вывез ее на пустырь в районе улицы Ботаническая. Там принялся душить женщину сначала обрывком провода, а затем и руками. Она стала терять сознание и в этот момент пару в машине окликнул случайный прохожий. Злоумышленник тут же вытащил свою жертву на улицу и сбежал, оставив ее, а также свой автомобиль. Вскоре мужчину поймали правоохранители, в отношении его было возбуждено уголовное дело.

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