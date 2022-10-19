Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил цифровизацию производства "Казаньоргсинтеза"

В данное время загрузка "Казаньоргсинтеза" оценивается в 100%. Фото: kazanorgsintez.ru

19 октября мэр Казани Ильсур Метшин встретился с генеральным директором "Казаньоргсинтеза" Айратом Сафиным. Он высоко оценил цифровизацию производственных процессов предприятия.

Отмечается, что сотрудники "Казаньоргсинтеза" смогли решить проблемный вопрос сырьевого обеспечения. Так, в данное время загрузка предприятия оценивается в 100%. Оно входит в единую систему продаж, обслуживания и логистики СИБУРа

Кроме того, здесь реализуются инвестиционные проекты, идет строительство электрогенерирующих мощностей.

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