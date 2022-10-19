Казанские студенты и преподаватели шьют носилки для раненых бойцов СВО

Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты и преподаватели кафедры дизайна Казанского национального технологического исследовательского технологического университета (КНИТУ) присоединились к всероссийской волонтёрской акции и готовы отшить 200 бескаркасных многофункциональных носилок, предназначенных для раненых бойцов СВО.

- Это масштабная акция, к которой присоединяются всё больше регионов России, - рассказывает Венера Хамматова, заведующая кафедрой дизайна КНИТУ. – К нам обратился Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, так как швей для такой работы в регионе не хватает.

Фото: предоставлено пресс-службой

Носилки шьются из синтетической стропы с использованием армированных ниток, они легкие и занимают мало места, хотя выдерживают до 200 килограмм. На изготовление одних носилок у преподавателя уходит порядка трех часов, студенты справляются с этим делом дольше.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Работать не сложно, но нужна усидчивость, - рассказывает Милана Шилоносова, студентка 4 курса факультета дизайна и программной инженерии КНИТУ. – Шить такую ткань труднее, чем многие обычные, поэтому и уходит больше времени, зато я наконец-то научилась делать идеально ровные строчки и мне приятно, что могу внести свой небольшой вклад в общее дело.