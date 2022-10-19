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Общество19 октября 2022 13:13

В Нижнекамске спасли косулю, которая бегала по городу и застряла в заборе лицея

Здоровью животного ничего не угрожает
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Самостоятельно косуля вернуться в природу не смогла.

Самостоятельно косуля вернуться в природу не смогла.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

19 октября косуля устроила настоящий переполох в Нижнекамске. Сначала животное бегало по улицам города, а после застряло в металлическом заборе лицея №35. Косуля не смогла выбраться из ловушки самостоятельно, поэтому ей потребовалась помощь специалистов.

Как сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам, их сотрудники высвободили косулю и вернули ее в естественную среду. Сейчас ее здоровью ничего не грозит. Теперь животное обитает в общедоступном охотничьем угодье района.

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