В Нижнекамске спасли косулю, которая бегала по городу и застряла в заборе лицея

Самостоятельно косуля вернуться в природу не смогла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

19 октября косуля устроила настоящий переполох в Нижнекамске. Сначала животное бегало по улицам города, а после застряло в металлическом заборе лицея №35. Косуля не смогла выбраться из ловушки самостоятельно, поэтому ей потребовалась помощь специалистов.

Как сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам, их сотрудники высвободили косулю и вернули ее в естественную среду. Сейчас ее здоровью ничего не грозит. Теперь животное обитает в общедоступном охотничьем угодье района.

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