С 8 ноября из Казани в Армению запустят новый авиарейс

Билеты на авиарейс Казань - Ереван уже в продаже. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 8 ноября этого года армянская авиакомпания запускает прямой рейс из столицы Татарстана в Ереван.

- Перелеты будут выполняться по вторникам на самолетах Boeing 737-300 на 148 мест, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Самолет будет вылетать из столицы Татарстана во вторник в 22.20, а прибывать в Ереван в 02.30 следующего дня. Обратно воздушное судно будет отправляться из столицы Армении в 19.00, а приземляться в Казани в 21.20.

Полет длится более трех часов. Отметим, что время в Армении на час опережает московское.

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