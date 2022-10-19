В Татарстане с начала 2022 года за езду без ремня оштрафовали более 50 тысяч водителей

При нарушении правила использования ремней безопасности предусматривается штраф в размере тысячи рублей. Фото: Мила СТРИЖ

В Татарстане с начала 2022 года с помощью систем фото- и видеофиксации за езду без ремней безопасности оштрафовали более 50 тысяч водителей .

В ГИБДД республики напоминают, во время движения все находящиеся в салоне машины должны быть пристегнуты ремнем безопасности. При нарушении данного правила предусматривается штраф в размере одной тысячи рублей. Также госавтоинспекторы просят соблюдать все правила дорожного движения для избежания случаев, способных нанести вред здоровью и жизни человека.

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