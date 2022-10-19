Мэр Казани проверил готовность снегоуборочной техники к зимнему периоду

Всего на дорогах Казани будут задействованы 579 единиц техники. Фото: МУП "Городское благоустройство".

В среду, 19 октября, мэр Казани Ильсур Метшин оценил готовность снегоуборочной техники к предстоящему зимнему сезону, а также проверил условия работы машинистов. Всего на дорогах столицы Татарстана будут задействованы 579 единиц техники, 85% которой уже адаптированы под погодные условия. Остальная часть машин продолжает работы по высадке зеленых насаждений, мойке и очистке улиц.

В этом году парк спецтехники пополнили четыре новых роторных снегоочистителя на шасси «Амкадор» и более 40 «КАМАЗов» для круглогодичной работы. В ситуации резкого ухудшения погоды и обильных осадков предусмотрен план «Буран», по которому количество техники может возрасти до тысячи единиц.

Напомним, что 15 октября дорожные службы города перешли на зимний режим. Как сообщает МУП “Городское благоустройство”, вместе с подготовкой техники завершается и заготовка твердых реагентов для содержания дорог и тротуаров.

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