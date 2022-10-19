«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами «Казань Экспо»

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«Ростелеком» подключил крупнейший в России международный центр «Казань Экспо» в столице Татарстана к цифровым сервисам. Провайдер обеспечил выставочный комплекс высокоскоростным интернетом с возможностью проведения прямых видеотрансляций, интерактивным ТВ и IP-телефонией.

На территории выставочного центра площадью свыше 143 тысяч квадратных метров специалисты компании развернули более 300 точек Wi-Fi. Теперь экспоненты получают необходимые для работы своих стендов услуги связи в любом павильоне «Казань Экспо».

Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»:

«Выставочный центр «Казань Экспо» соответствует мировым стандартам организации и проведения мероприятий. Цифровые услуги доступны нашим гостям и клиентам в любом конференц-зале или павильоне комплекса. C помощью видеотрансляций форумы и выставки не имеют границ. Благодарим «Ростелеком» за содействие в построении цифровых коммуникаций».

Оптику в выставочный центр «Ростелеком» завел еще на этапе строительства и с каждым годом совершенствует цифровую инфраструктуру.

Павел Гонцов, директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Сегодня «Казань Экспо» — одна из самых технологичных площадок в стране. Стабильную работу сервисов во время проведения масштабных мероприятий обеспечивают резервные каналы связи. При возникновении нештатных ситуаций сигнал за миллисекунды переключается на резервный. «Ростелеком» готов оперативно нарастить цифровые мощности для «Казань Экспо». По запросу клиента скорость передачи данных в 10 гигабит может быть увеличена в разы».

В этом году с использованием видеотрансляции в выставочном центре прошли восемь мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней. Одно из последних — трехдневный форум Kazan Digital Week – 2022, ставший самым масштабным проектом региона, посвященным цифровизации. Организаторы мероприятия пользовались выделенной скоростной линией интернета и IP-телефонией от «Ростелекома».