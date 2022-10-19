Завод «КАМАЗ» в октябре 2022 года проиндексирует зарплату рабочим на 4%

В мае их индексация составила 5,2%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане руководство завода «КАМАЗ» приняло решение повысить с октября тарифы и оклады рабочим на 4%. Это было сделано с учетом инфляции в 2022 году и для того, чтобы у сотрудников предприятия была конкурентоспособная зарплата на рынке труда, сообщает пресс-служба завода.

Напомним, в 2022 году сотрудникам «КАМАЗа» оклады повышают уже второй раз. Так, в мае их проиндексировали на 5,2%.

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