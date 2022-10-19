В Казани во дворах заметили диких кабанов

Диких кабанов заметили в Азино. Фото: скриншот

В одном из дворов столицы республики были замечены дикие кабаны. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Их обнаружили в Азино. Очевидцы отмечают, что животные не нападают на людей, а наоборот бояться их.

На данное сообщение отреагировал Госкомитет по биоресурсам Татарстана. Специалисты выехали на место, но кабанов там уже не увидели. В дальнейшем при встрече с дикими животными Госкомитет просит сообщить об этом по телефонк: 8 (843) 211-66-94.

Напомним, в Татарстане местные жители встречают кабанов уже не в первый раз. Так, на днях в социальных сетях появились кадры бегающих близ автотрассы представителей этого семейства парнокопытных.

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