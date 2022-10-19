В Казани школы получили письма с угрозами

Родителей учеников просят с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 19 октября, на электронную почту ряда школ, лицеев и гимназий Казани пришли письма с угрозами.

- Руководство образовательных учреждений действует согласно инструкции. Просим родителей с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов, - сообщили в мэрии Казани.

Там также отметили, что директора других школ сейчас проверяют свои электронные почты на предмет наличия аналогичных писем с угрозами.

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