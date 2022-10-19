Вылетающие из Бегишево стали чаще заходить в Сеть

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Завершающийся сезон отпусков оказался жарким для воздушных ворот Закамья. За год на 25% вырос объем использованного мобильного трафика в залах ожидания Бегишево.

Проанализировав информацию с июня по сентябрь, специалисты big data МегаФона выяснили, что в международном аэропорту имени Николая Лемаева улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно используют порядка 13 терабайт данных. Такого объема хватит, чтобы посмотреть две тысячи полнометражных фильмов в разрешении Full HD. Пиковые значения, как и годом ранее, пришлись на август и июль.

Чаще в онлайн выходят туристы и командировочные из Москвы, Московской области, Пермского края, Удмуртии, а также Санкт-Петербурга и Югры. В пересчете на человека, больше трафика прокачивают гости из Калининградской области — в среднем по 2,5 гигабайта. Реже всех в Сети бывают представители Ненецкого автономного округа.

Перед полетом пассажиры преимущественно заходят в соцсети и переписываются в мессенджерах. Также ощутимый объем трафика приходится на видеосервисы и загрузку новых приложений, в частности веб-карт.

- Учитывая растущие потребности наших клиентов, мы регулярно улучшаем покрытие сети на территории и вблизи транспортных узлов. К примеру, сейчас ведем работы по усилению сигнала на участке трассы от Нижнекамска до Бегишево. Запуск новой базовой станции до конца года позволит увеличить скорость мобильного интернета не только в аэропорту, но и за его пределами. Пройти онлайн-регистрацию, уточнить время вылета, загрузить или отправить видео можно будет уже по дороге к терминалу, — комментирует директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Говорить по телефону в международном аэропорту стали дольше, однако количество вызовов снизилось на 10%. Каждый месяц в залах ожидания раздается около 700 тысяч звонков.