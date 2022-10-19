Жителям Тукаевского района выделили два автобуса для организованной поездки к мобилизованным родственникам

Главы сельских поселений доставят матерей и жен к месту отправки и отвезут их обратно домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Тукаевского района выделили два больших комфортабельных автобуса для ля организованной поездки к мобилизованным родственникам. Об этом распорядился глава района Фаиль Камаев.

Вместимость каждой единицы транспорта рассчитана на 45 посадочным мест. Главы сельских поселений доставят матерей и жен к месту отправки автобусов, а по возвращению встретят их и отвезут обратно домой. Поездка запланирована в субботу, 22 октября.

Отметим, в Тукаевском районе организован прием семей мобилизованных. Сотрудники соцзащиты получают от них заявления на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Уже 35 семей оставила заявку для получения данной услуги, сообщают "Челнинские известия".

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