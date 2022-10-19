Глеб Тимофеев стал прокурором Лаишевского района Татарстана

До этого момента Тимофеев возглавлял прокуратуру Спасского района Татарстана. Фото: прокуратура Татарстана

Согласно приказу генерального прокурора России, надзорное ведомство в Лаишевском районе Татарстана возглавил 39-летний Глеб Тимофеев. Отметим, что его предшественник - Юрий Марасов, покинул этот пост и сейчас руководит Джанкойской межрайонной прокуратурой в Крыму.

Для справки, Глеб Тимофеев начал свою службу в прокуратуре в 2005 году в должности старшего следователя Зеленодольска. Далее работал в Казани и Высокогорском районе. До сегодняшнего назначения занимал должность прокурора Спасского района Татарстана. Награжден ведомственными знаками отличия «За верность закону» II и III степеней.

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