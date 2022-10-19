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Общество19 октября 2022 7:09

В Казани у жилого дома в ЖК "Салават Купере" засняли пасущихся коз

Утверждается, что рядом с животными не было хозяина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Есть предположение, что кто-то из жителей района держит коз в своей квартире.

Есть предположение, что кто-то из жителей района держит коз в своей квартире.

Фото: скриншот

В столице республики местные жители засняли на мобильный телефон двух коз, которые щиплют траву. Они находились около одного из домов в жилом комплексе "Салават Купере". Кадры с животными быстро распространились в социальных сетях.

Интернет-пользователи предполагают, что кто-то из жителей района держит коз в своей квартире. Однако в момент съемки животных рядом с ними хозяина не оказалось.

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