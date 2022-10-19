Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил премьерный показ документального фильма "Мустай"

Премьера прошла в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Там состоялся премьерный показ документального фильма "Мусай", сообщает пресс-служба главы республики.

Данная кинокартина приурочена к 103-й годовщине со дня рождения башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. В фильме делятся своими воспоминаниями о поэте известные политики и деятели культуры. Также там звучат стихи, а также отрывки из прозы и дневников писателя.

Отметим, режиссером и продюсером документального фильма является Саида Медведева. Также в его создании картины принял участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

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