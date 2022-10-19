"Казанский завод современной упаковки" снова выставили на продажу

В собственность завода входят одноэтажное производственное здание и земельный участок. Фото: скриншот

"Казанский завод современной упаковки" выставили на публичные торги. Стоимость объекта составляет 376,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на площадке "Российского аукционного дома".

Торги стартуют с минимальной цены в 300 миллионов рублей. В собственность завода входят одноэтажное производственное здание, земельный участок, линия по производству тканого полипропиленового рукава. Общая площадь составляет 6739,5 квадратных метр. Заинтересованные лица могут подать заявку до 13 ноября.

Отметим, производство открыли в мае 2016 года. Он был первым в России предприятием по производству коробчатых мешков. В августе 2021 года суд признал "Казанский завод современной упаковки" банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Напомним, ранее завод уже выставлялся на продажу. На тот момент стоимость предприятия составляла 346,3 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram