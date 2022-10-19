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Общество19 октября 2022 6:01

"Казанский завод современной упаковки" снова выставили на продажу

Его продают за 300 миллионов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В собственность завода входят одноэтажное производственное здание и земельный участок.

В собственность завода входят одноэтажное производственное здание и земельный участок.

Фото: скриншот

"Казанский завод современной упаковки" выставили на публичные торги. Стоимость объекта составляет 376,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на площадке "Российского аукционного дома".

Торги стартуют с минимальной цены в 300 миллионов рублей. В собственность завода входят одноэтажное производственное здание, земельный участок, линия по производству тканого полипропиленового рукава. Общая площадь составляет 6739,5 квадратных метр. Заинтересованные лица могут подать заявку до 13 ноября.

Отметим, производство открыли в мае 2016 года. Он был первым в России предприятием по производству коробчатых мешков. В августе 2021 года суд признал "Казанский завод современной упаковки" банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Напомним, ранее завод уже выставлялся на продажу. На тот момент стоимость предприятия составляла 346,3 миллиона рублей.

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