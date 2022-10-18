Жителя Казани будут судить за жестокое убийство приятеля сковородой и ножом

Утверждается, что мужчина насмерть забил свою жертву кухонной утварью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Завершено расследование уголовного дела об особо жестоком убийстве. Обвинительное заключение утверждено и вскоре все материалы будут отправлены на рассмотрение в Верховный суд Татарстана, сообщает прокуратура республики.

Так, на скамье подсудимых должен будет оказаться 42-летний житель Казани. По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2021 года в квартире на улице Липатова поселка Дербышки он выпивал вместе с тремя приятелями.

Во время застолья у мужчины с одним из собутыльников произошел пьяный конфликт. Утверждается, что он несколько раз ударил своего оппонента сковородой, а затем и кухонным ножом. Когда потерпевший упал на пол, обвиняемый продолжил его избивать. В ход пошли не только руки и ноги, но и табурет. Избитый мужчина от полученных травм скончался на месте преступления, напавший на него злоумышленник сбежал. Правда, вскоре его поймала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили под стражу. К слову, свою вину он все же признает, но лишь частично.

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