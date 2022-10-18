Минниханов провел Инвестсовет Татарстана и одобрил проекты на 3,1 миллиарда рублей

Всего было рассмотрено семь проектов. Фото: president.tatarstan.ru

18 октября глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Инвестсовета республики, на котором было рассмотрено семь проектов.

Так, один из них предполагает строительство круглогодичного глэмпинга в Верхнеуслонском районе около берега Свияги. Это будут маленькие модульные дома, набережная с пирсом, точки общепита, зоны барбекю и бани, а также сад для выращивания овощей и фруктов.

Другая презентация была посвящена созданию загородного комплекса в Зеленодольском районе для семейного отдыха на берегу Волги. Речь идет о гостинице на 150 номеров, 37 отдельных виллах, СПА, бани и спортплощадке.

Третий представленный инвестпроект так же предполагается реализовать на территории Зеленодольского района. Это строительство туристического центра с гоночными треками для мотоспорта, а также гостиница на 120 мест и автокемпинг.

Глэмпинг предлагают построить и в Камском Устье, причем около горы Лобач и в непосредственной близости к пляжу «Лето». Речь идет о круглогодичных модульных домиках на 80 койко-мест.

Хотят инвесторы создать круглогодичный глэмпинг, а также автокемпинг, палаточный лагерь, фестивальную зону и возле Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе.

Остальные два представленных инвестпроекта касаются развития инфраструктуры АЗС на трассе М-7 в Казани и на территории Зеленодольского района.

- Рустам Минниханов и члены Инвестсовета республики поддержали все представленные проекты, - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отметим, что их общий объем инвестиций составил порядка 3,1 миллиарда рублей.

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