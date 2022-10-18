В Казани Тинчуринский театр запустил квест «Айда, погнали!»

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

Квест-игра «Айда, погнали!» приурочена к 135-летию со дня рождения драматурга Карима Тинчурина. Цель квеста – ознакомить детей с театром и фразами, используемыми в театральной деятельности, а также приобщение детей к театральному искусству. Первыми гостями квеста стали ученики начальных классов 27 гимназии Казани.

Квест проводится в форме соревнования между двумя командами. Капитаны команд – Шурале и Баба-яга. Ведущий отправляет команды по разным маршрутам. Участники должны искать и находить конверты с различными фразами.

Во время квеста дети выполняют разные задачи в форме танцев, игр и нанесения грима. Когда конверты собраны, участники встречаются у ведущего и решают кроссворд. В кроссворде зашифровано имя Карима Тинчурина. Команда, быстрее решившая кроссворд, объявляется победителем и получает приз. Сам кроссворд с автографами участвовавших артистов дарится участникам.

Как отметили учителя гимназии №27 Казани, квест способствует изучению татарского языка и знакомит с национальной культурой Татарстана.

Автор квеста – драматург, заслуженный артист Татарстана Шамиль Фархутдинов, режиссер – заслуженный артист Татарстана Ильсур Мортаза. В квесте принимают участие актеры Булат Зиннатуллин и Ландыш Ибатуллина.

Театр принимает коллективные заявки на квест-игру по телефону: +7 919 633-17-20