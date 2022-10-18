В Альметьевске мобилизованным перед отъездом раздают «тревожные чемоданчики»

Поэтому с собой уже ничего не надо покупать. Все соответствует перечню предметов, который выдается в военкомате. Фото: Из материалов пресс-служб

Перед отправкой в зону проведения СВО мобилизованных жителей Альметьевска городские власти снабжают «тревожными чемоданчиками».

Как заявил в своем телеграм-канале глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, речь идет, по сути, о тактическом рюкзаке со всеми необходимыми вещами. В его состав входят предметы из перечня, который выдают в военкоматах. Поэтому ничего с собой покупать уже не надо.

Напомним, власти Татарстана расширили список предоставляемой экипировки мобилизованным перед их отправкой в зону проведения спецоперации на Украине.

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