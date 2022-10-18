Глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова объяснила, как семьям мобилизованных получить 20 тысяч рублей на детей

Первые выплаты планируют произвести уже в начале следующей недели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После объявления о том, что семьи мобилизованных получат единовременную выплату на детей в размере 20 тысяч рублей, у жителей Татарстана возникли вопросы. Так, во время брифинга 18 октября глава Минтруда республики Эльмира Зарипова объяснила, что предоставление данной меры поддержки не осуществляется автоматически, все отрабатывается в ручном режиме. Дело в том, что сведений о таких семьях нет в привычных информационных системах. Поэтому уведомления и бланки заявления на получение выплаты производятся лично.

Так, бланки нужно заполнить в сроки, которые указаны в уведомлении, принести в отделение центра материальной помощи по месту жительства. При этом с собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета, а вот справку из военкомата приносить не надо. По словам Зариповой, планируется выдать первые выплаты уже в начале следующей недели.

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