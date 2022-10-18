Прокуратура требует наказать главу села из Татарстана за порчу земель

Надзорное ведомство потребовало у главы Петровско-Заводского сельского поселения устранить нарушения. Фото: prokrt.ru

Прокуратура Сармановского района Татарстана потребовало привлечь главу Петровско-Заводского сельского поселения к административной ответственности за порчу земель.

Так, в селе Петровский-Завод у жилого дома на улице Нагорной образовалась незаконная свалка. Она появилась после очистки канализации.

- Надзорное ведомство потребовало у главы данного поселения убрать отходы и привлечь виновных к ответственности. Однако местные власти не приняли меры к ликвидации незаконной свалки. Акты реагирования находятся на стадии рассмотрения, - сообщает прокуратура Татарстана.

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