В столице Татарстана на улице Академической произошла авария на сетях водоснабжения

Планируемое время устранения неполадок составит около двух часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вахитовском районе Казани на улице Академической произошла авария на сетях водоснабжения. В связи с этим в близлежащих домах отсутствует вода, сообщает МУП "Водоканал" города.

Планируемое время устранения неполадок составит около двух часов. Кроме этого, из-за коммунальной аварии временно ограничили движение транспорта по проезжей части улицы Академической со стороны улицы Вишневского.

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