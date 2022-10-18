В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

По факту этой аварии было возбуждено уголовное дело. Фото: ГИБДД Татарстана

18 октября около 07:15 на 121-м километре трассы Зеленодольск-Казань произошла авария. По предварительной информации, пассажирский автобус НЕФАЗ врезался в металлическую конструкцию, пытаясь избежать столкновения с впереди едущей машиной, которая затормозила, уступая дорогу пешеходам.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 84-летняя пенсионерка. Ее с травмами головы госпитализировали в больницу.

- По данному факту Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства аварии, а также проверит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Татарстана.

В свою очередь в следственном комитете республики по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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