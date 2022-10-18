В Татарстане в результате пожара погиб пожилой мужчина

Причины пожара устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 06:57 во вторник, 18 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Село-Чура Кукморского района. Горел одноэтажный бревенчатый дом и кирпичный пристрой. Огонь распространился на площади 48 квадратных метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшему было 63 года.

В 07:30 открытое горение было ликвидировано. Причины пожара устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.

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