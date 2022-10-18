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Общество18 октября 2022 11:04

Казанцы обнаружили в Авиастроительном районе голодную лису

Очевидцы решили, что она может быть бешеной
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Животное засняли во время трапезы.

Животное засняли во время трапезы.

Фото: скриншот

В Авиастроительном районе Казани жители засняли на видео голодную лису. Соответствующая видеозапись появилась в социальном сообществе города.

Животное во время съемки было занято поеданием пищи. Даже находящиеся рядом люди никак не помешали ей в этом. Очевидцы решили, что она может быть бешеной, так как не боится людей.

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