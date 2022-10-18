По уголовному делу ректора КНИТУ-КХТИ допросили экс-вице-премьера Татарстана Равиля Муратова

Судебный процесс продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело временно отстраненного ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко длится аж с 2020 года. Сейчас над ним продолжается суд. Так, в этот вторник, 18 октября, в ходе процесса в качестве свидетеля был опрошен бывший вице-премьер Татарстана, а ныне помощник главы республики Равиль Муратов. Стало известно, что лично в суд он явиться не смог, но с ним наладили общение в режиме видеоконференции.

Напомним, Сергея Юшко обвиняют в крупном мошенничестве. Он все отрицает. Так, по версии следствия, работая в казанском технопарке «Идея» на условиях полной занятости он одновременно числился зав кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Правда, как установили следователи, такого деканата просто не существовало, а его функции выполняло другое подразделение вуза в качестве допнагрузки. Но при этом Юшко исправно получал зарплату за «всех троих». Как было подсчитано, ректору, таким образом, было незаконно выплачено 9,7 миллиона рублей.

Кроме того, как утверждается, в 2013 году КНИТУ-КХТИ заключил договор на 1,3 миллиона рублей с технопарком «Идея», опять же возглавляемый Сергеем Юшко. Эти деньги должны были быть потрачены на повышение квалификации сотрудников вуза. Вот только, как полагает следствие, обучение обошлось гораздо дешевле, а разницу в 1,1 миллиона рублей Юшко положил себе в карман.

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